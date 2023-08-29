Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımlarına devam ediliyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yüksek katlı binalar patlayıcı madde kullanarak yıkılıyor. Belirli aralıklarda devam edilen yıkım işlemlerine bugün Barguzu Caddesi’nde devam edilirken, yüksek katlı 2 bloğun yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi. Yıkım işlemleri öncesi cadde çift taraflı trafiğe kapatılırken, site sakinleri ise yıkım işlemlerini gözyaşları ile izledi.
asayis
Giriş Tarihi : 29-08-2023 17:59 Güncelleme : 29-08-2023 17:59
Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımları patlayıcı ile yapılıyor
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımlarına devam ediliyor.
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