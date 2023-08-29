Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımları patlayıcı ile yapılıyor

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımlarına devam ediliyor.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımlarına devam ediliyor.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yüksek katlı binalar patlayıcı madde kullanarak yıkılıyor. Belirli aralıklarda devam edilen yıkım işlemlerine bugün Barguzu Caddesi’nde devam edilirken, yüksek katlı 2 bloğun yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi. Yıkım işlemleri öncesi cadde çift taraflı trafiğe kapatılırken, site sakinleri ise yıkım işlemlerini gözyaşları ile izledi.