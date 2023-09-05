Malatya’da ağır hasarlı binaların patlayıcı ile yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilde biri olan Malatya’da ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımı devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilde biri olan Malatya’da ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımı devam ediyor.6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’da yüksek katlı binalar patlayıcı madde kullanılarak yıkılıyor. Yaklaşık 46 bin binanın yıkım işlemlerinin gerçekleştirileceği kentte, Yeşilyurt Bostanbaşı Mahallesi’ndeki yıkıma bugün de devam edildi. Barguzu Caddesi üzerinde 12’şer kattan oluşan 2 bloğun yıkımı için 200 kilo dinamit kullanılırken binalardan biri yıkılmadı. Tek bloğun yıkıldığı patlatma sonrası çevreyi toz bulutları kaplarken yıkılmayan blok için ise yeniden çalışma yapılacağı belirtildi.