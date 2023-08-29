Malatya’da ağır hasarlı bina yıkım sırasında sağlam binanın üzerine çöktü

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir bina kontrollü yıkım işlemleri sırasında çöktü. Çöken bina yan tarafında bulunan 4 katlı sağlam bir apartmanın üzerine devrilirken apartman sakinleri tahliye edilirken, olay sonrası kavga çıktı.

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir bina kontrollü yıkım işlemleri sırasında çöktü. Çöken bina yan tarafında bulunan 4 katlı sağlam bir apartmanın üzerine devrilirken apartman sakinleri tahliye edilirken, olay sonrası kavga çıktı.Olay, 15.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Çirikpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Turgut Temelli Caddesi üzerinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir binanın kontrollü yıkımı sırasında bina çöktü. Çöken bina yan tarafından bulunan 4 katlı sağlam bir binanın üzerine devrilirken, apartmanda büyük çapta hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olayda tahliye edilen apartman sakinleri yıkım işlemlerini gerçekleştirilen firma yetkililerine tepki gösterdi.Firma yetkilileri ile apartman sakinleri arasında süren tartışma daha sonra kavgaya dönüşürken, yıkımdan sorumlu A.G. ile O.K. aldıkları bıçak darbesi sonucu yaralandı. Yaralılar Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.