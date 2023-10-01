Malatya’da ağır hasarlı bina çöktü

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde depremlerde ağır hasar gören 2 katlı bina çöktü. Yaralananın olmadığı olayda bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde depremlerde ağır hasar gören 2 katlı bina çöktü. Yaralananın olmadığı olayda bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.Olay, saat 15.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pınarönü Sokak’ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar görerek boşaltılan iki katlı kerpiç binada çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yapılan incelemede enkaz altında kalan kimsenin olmadığı belirlendi.Görgü tanıkları göçük ile birlikte çevreyi toz bulutlarının sardığını belirtirken, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.