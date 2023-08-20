Malatya’da 5.3’lük depremde göçük meydana gelen ağır hasarlı ev korkutuyor

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar aldıktan sonra ilçede meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde göçük meydana gelen ev korkutuyor.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar aldıktan sonra ilçede meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde göçük meydana gelen ev korkutuyor.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen iller arasında bulunan Malatya’da hasar alan binalar korkutmaya devam ediyor. Deprem sonrası Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde göçük meydana gelen ağır hasarlı ev paniğe neden oluyor. Cevizli Sokak sakinlerinden Ali Ekber Şahin, korku içerisinde yaşadıklarını belirterek hasarlı evin yıkılmasını istediklerini söyledi. Kiltepe Mahallesi Muhtarı Cemal Demirtaş, 6 Şubat depremlerinde etkilenmesi sonrası boşaltılan evde 5,3’lük deprem sonrası ayrışmaların yaşandığını ifade ederek yapının çevresindeki evlerin üzerine yıkılmasında endişe ettiklerini kaydetti.