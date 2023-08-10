Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, deprem saat 20.48’te Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken çevre illerden de hissedildiği belirtildi.
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Giriş Tarihi : 10-08-2023 21:01 Güncelleme : 11-08-2023 09:57
Malatya’da 5.3 büyüklüğünde deprem
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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