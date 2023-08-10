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Giriş Tarihi : 10-08-2023 21:01   Güncelleme : 11-08-2023 09:57

Malatya’da 5.3 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya’da 5.3 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, deprem saat 20.48’te Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken çevre illerden de hissedildiği belirtildi.

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