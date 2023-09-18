Malatya’da 4 bin 224 araca ceza kesildi

Malatya’da polis tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 24 bin 45 araç kontrol edilirken 4 bin 224 araca ceza kesildi.

Malatya’da polis tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 24 bin 45 araç kontrol edilirken 4 bin 224 araca ceza kesildi.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce trafik düzeni ve sürüş güvenliğinin sağlanması çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan uygulama ve denetimlerde 24 bin 45 araç kontrol edildi. Uygulamalarda 4 bin 224 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 43 araç ise trafikten men edildi.Öte yandan hız sınırı ihlalinde bulunan 611 sürücüye cezai işlem uygulanan denetimler sonucunda 3 bin 679 sürücüye de trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.