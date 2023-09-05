Malatya’da 31 bin öğrenci kente geri dönmedi

Asrın felaketini yaşayan illerden biri olan Malatya’da yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kalırken, Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, kentten ayrılan 31 bin öğrencinin geri dönmediğini söyledi.

Asrın felaketini yaşayan illerden biri olan Malatya’da yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kalırken, Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, kentten ayrılan 31 bin öğrencinin geri dönmediğini söyledi.Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, göreve yeni başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır’ı ziyaret etti. Cemiyet Başkanı Mehmet Aydın, eğitimin önemine değinerek, “Asrın felaketinin ardından çocuklarımızın eğitim ve öğretime kaldığı yerden daha sıkı bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Bu anlamda göreve yeni başlayan müdürümüz Behçet Bakır ve ekibine büyük sorumluluk düşüyor. Malatya’mız için ellerinden geleni yapacaklarını biliyoruz. Sayın müdürümüze yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.Yaşanan asrın felaketinin ardından Malatya’nın psikolojik bir eşikte olduğunu ifade eden Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise sağlıklı bir şekilde okulları eğitim-öğretime açmak zorunda olduklarını belirterek şehirden ayrılan ancak geri dönmeyen öğrenci rakamlarını da söyledi.6 Şubat sonrası naklini başka illerdeki okullara aldıran ancak bu yeni dönemde Malatya’ya geri dönmeyen 31 bin öğrencilerinin olduğunu belirten Bakır, “Bunlar resmi sayılar. Biz gayri resmî sonuçlar ile sayının daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Dönmeyen 31 bin öğrencinin başarı seviyesinin yüksek olması Malatya için büyük bir kayıp” dedi.Konteyner kentlerde yaşayan öğrencilerin bölgeye yakın okullara dağıtılmasının ve hasar gören okulların olmasının sonucu yaşanacak kalabalık eğitimin önüne geçmek için ikili eğitime başlanacağını söyleyen Bakır, “ 158 okulumuzda sabahçı ve öğlenci yani ikili eğitim uygulayacağız” diye konuştu.MGTC’ye yaptıkları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakır basının desteğini istedi.