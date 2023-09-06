Malatya’da şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Kale uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada valiz içerisine 7 parça halinde gizlenmiş 3 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
asayis
Giriş Tarihi : 06-09-2023 10:06 Güncelleme : 06-09-2023 10:06
Malatya’da 3 kilo 600 gram skunk ele geçirildi
Malatya’da şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
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