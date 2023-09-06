Malatya’da 3 kilo 600 gram skunk ele geçirildi

Malatya’da şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Malatya’da şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Kale uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada valiz içerisine 7 parça halinde gizlenmiş 3 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.