Malatya’da 25 bin TL’ye çoban bulunamıyor

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, kentte pek çok hayvan yetiştiricisinin 20-25 bin TL maaşla çalışacak çoban bulmakta zorlandığını açıkladı.

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, kentte pek çok hayvan yetiştiricisinin 20-25 bin TL maaşla çalışacak çoban bulmakta zorlandığını açıkladı.Hekimhan Yama dağında hayvan yetiştiricileriyle bir araya gelen Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yaptığı açıklamada 20-25 bin TL maaşla çalışacak çoban bulamadıklarını söyledi.Açıklamasında üretim vurgusunda bulunan Akın, "Yetiştiricilerimiz çoban bulamadıkları için hayvanlarının başında ayrılamıyorlar. Bazen hastası oluyor, hastaneye götüremiyor, cenazesi oluyor cenazeye katılamıyor. Bu problem Türkiye genelinde yaşanıyor ve bunun çözülmesi lazım” dedi.20 -25 bin TL maaşla çalıştırılacak çoban bulamadıklarını da kaydeden Akın, “Paradan ziyade bu mesleği yapan çok az kişi kaldı. Birkaç Afgan vardı, onlar da ülkelerine gönderiliyor. İthal çoban getirileceği söylendi ama o da rafta kaldı. Devletimizin bize çoban bulma imkanını sağlamasını istiyoruz. Çoban desteği var ama maalesef yeterli değil. Hayvancılıkla uğraşan ailelerde özellikle kadınların sigortasının yapılmasını istiyoruz. Kadınlara sigorta yapılırsa bu işe dört elle sarılırlar” diye konuştu.Hayvan üreticisi Ekrem Karadağ ise en büyük sorunlarının çoban bulamamak olduğunu söyledi.