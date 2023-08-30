Malatya’da 2. Ordu Bölge Bandosundan 30 Ağustos Konseri

Malatya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 2. Ordu Bölge Bandosu tarafından halk konseri verildi.

Malatya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 2. Ordu Bölge Bandosu tarafından halk konseri verildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nün 101’inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 2. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu tarafından MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde konser verildi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği bando konserinde birbirinden güzel eserleri seslendiren bando dinleyenlerden büyük alkış aldı.

Fuaye alanında gerçekleştirilen konserde, 2. Ordu Bando Bölge Komutanlığı tarafından marş ve Türk sanat müziği parçaları çalındı. Vatandaşlar, keyifli konseri büyük bir ilgiyle izlerken, bazı vatandaşlar bu anı cep telefonlarıyla kaydetti.