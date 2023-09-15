Malatya’da jandarma ekiplerince yakalanan 2 FETÖ üyesi şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde yapılan istihbarat çalışmaları sonrasında gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak Akçadağ T Tipi Cezaevine konuldu.
asayis
Giriş Tarihi : 15-09-2023 12:43 Güncelleme : 15-09-2023 12:43
Malatya’da 2 FETÖ üyesi tutuklandı
Malatya’da jandarma ekiplerince yakalanan 2 FETÖ üyesi şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Admin