Malatya’da 12 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

Deprem bölgesi Malatya’da çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 12 zanlı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Deprem bölgesi Malatya’da çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 12 zanlı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Malatya’da 6 Şubat depremleri sonrası boşalan cadde ve sokaklarda artan hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce kentin muhtelif bölgelerinde hırsızlık suçlarına karıştıkları belirlenen 12 zanlı gözaltına alındı.Zanlıların polis merkezlerindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.