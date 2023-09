Malatya Valisi Ersin Yazıcı göreve başladı

Son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya’ya atanan Vali Ersin Yazıcı, görevine başladı. Vali Yazıcı, “Malatya Valisi olarak bu yeniden başlama sürecinde bir atanmış olarak bulunmayacağım. Bu sürece bir adanmış olarak katkı sunmaya gayret edeceğim” dedi.

Son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya’ya atanan Vali Ersin Yazıcı, görevine başladı. Vali Yazıcı, “Malatya Valisi olarak bu yeniden başlama sürecinde bir atanmış olarak bulunmayacağım. Bu sürece bir adanmış olarak katkı sunmaya gayret edeceğim” dedi.

Antalya Valiliği’nden deprem bölgesi Malatya’ya atanan Ersin Yazıcı Malatya Valiliği görevine başladı. Valilik binası girişinde kentin yöneticileri ve daire müdürleri tarafından karşılanan Vali Yazıcı, daha sonra bir basın toplantısı düzenledi.

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş depremiyle başlayan bir deprem fırtınasına maruz kalındığını aktaran Yazıcı, Malatya’da bin 237 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı. Afetle mücadele sürecini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesi, hükümetin üstün gayretleri, milletin birlik ve beraberliği ile aşıldığını kaydeden Yazıcı, “Malatya’yı yeniden kuruyoruz desek, yeridir. Bu büyük işi Allah’ın izniyle Malatya’ya ve Türkiye’ye yakışır bir dayanışmayla tamamına erdireceğiz” dedi.

Malatya’daki görev süresi boyunca, birinci ve en önemli önceliğinin Malatya’nın madden ve manen, deprem yıkıntılarından, tozundan, dumanından, acısından kurtarılması olacağını ifade eden Yazıcı, “Bu hususta en büyük gücümüz, Malatya’dır, milletimizdir. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla büyüyen lider ülke Türkiye’dir. Mekan imkandır. Malatya bir imkanlar şehridir. Burası Kayısının Başkenti. Malatya’nın diğer tarımsal ürünleri de dillere destan. Kayısı güneşinden ışıkları az görülse de öyledir. Adımızın kaynağı bal yurdu. Kirazımız muhteşem. Cevizimiz güzel. Malatya, çalışkan insanların bereketli diyarı. Bu bereketten daha fazla istifade etmeye gayret edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Malatya’nın ihracatını daha da artıracaklarını ifade eden Vali Yazıcı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kültürel ve turistik değerlerimizi dünyayla daha çok buluşturacağız. Bu bereketli toprakların

Sadece kaysısı değil insanı da eşsiz. Türkiye Cumhuriyeti’ne iki Cumhurbaşkanı yetiştirmiş olmak, Türkiye tarihinde aynı zamanda Malatya’nın izleridir. Ne yapacaksak birlikte yapacağız, bu şehrin bize sunduğu imkanlarla yapacağız. Kayısı başta olmak üzere gıda endüstrisi, turizm endüstrisi ve tekstil endüstrisinin şehir ve insanımız için ürettiği katma değeri birlikte artıracağız. Ülkemizin hatta dünyanın geleceğini emanet edecek, Nitelikli insan kaynakları yetiştirmeye, bir medeniyet şehri bilinciyle katkı sunacağız. Hem içinden geçtiğimiz olağanüstü şartları aşmak, hem geçmişimiz kadar görkemli bir gelecek kurmak için şehrin bütün sakinlerine, şehir dışında yaşayan bütün Malatyalılara, Bütün kurum ve kuruluşlarımıza, okullarımıza, üniversitelerimize, sivil toplum kuruluşlarına ihtiyacımız var. Bir olacak, her iki hedefimiz için birlikte yol alacağız. Bu bir çağrı mıdır? Evet çağrıdır.”

Devletin bütün imkanlarıyla bu süreçte Malatya’nın yanında olduğunu da ifade eden Yazıcı, “Kurumlarımız onlarca projeye eş zamanlı devam ediyorlar. Bu yatırımlarla çok sayıda hedefimize, inşallah çok daha hızlı ulaşacağız. Malatya Valisi olarak bu yeniden başlama sürecinde bir atanmış olarak bulunmayacağım. Bu sürece bir adanmış olarak katkı sunmaya gayret edeceğim. Vatandaşımızın her biri topraklarımızın her bir santimetrekaresi için Bismillah diyerek görevime başlıyorum. Yolumuz, bahtımız açık, Allah yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.

Vali Yazıcı ayrıca, göreve başlaması nedeniyle çiçek yollanmaması çağrısında da bulunarak bunun yerine depremzedeler için bağış yapılmasını istedi.