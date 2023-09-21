Malatya Ticaret Borsası, Sivas Ticaret Borsası ile ‘kardeş borsa’ oldu

Malatya Ticaret Borsası ile Sivas Ticaret Borsası arasında iki borsa arasındaki işbirliğini artırmak ve güçlendirmek için ‘Kardeş Borsa İşbirliği Protokolü’ imzalandı.

Malatya Ticaret Borsası ile Sivas Ticaret Borsası arasında iki borsa arasındaki işbirliğini artırmak ve güçlendirmek için ‘Kardeş Borsa İşbirliği Protokolü’ imzalandı.İki komşu şehir olan Malatya ve Sivas’ın Ticaret Borsaları imzaladıkları protokol ile kardeş oda oldu. Malatya Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketi sonrasında şehirlerin yeniden inşası için yoğun bir mücadele verildiğini söyledi. Deprem sonrası ilk yardımlarına koşan şehirlerden birinin de Sivas olduğunu anlatan Özcan, “Yaşadığımız zorluk ve sıkıntıları atlatma konusunda bize destek veren komşu illerimizden Sivas Ticaret Borsamızla bir kardeş borsa protokolü imzalıyoruz. Malatya’yı bu yıkıntı ve enkaz durumundan bir an önce kurtarıp hem ekonomik olarak hem sosyal olarak yeniden bölgenin cazibe merkezine dönüştürmek için komşu illerimizle böyle bir işbirliği yapıyoruz. Buradaki bütün amacımız işbirliği ve iş ilişkilerini güçlendirmek, ticaretin ve ekonominin özellikle gelişimine katkıda bulunmak, üyelerimiz ve bölge ekonomisinin sürdürülebilir büyümesini de teşvik etmek için bu protokolü imzalıyoruz” şeklinde konuştu.Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya ise depremin büyük yıkıma uğrattığı Malatya’yı bu şekilde gördükleri için üzgün olduklarını söyledi. Sivas’ın hububat üretim merkezi olduğunu ve bu noktada sektörleri ortak kalkındırma için bir çalışma içerisine girdiklerini belirten Karakaya, “Biz hububat üretim merkeziyiz, burada sanayi biraz daha gelişmiş durumda. Üyelerimiz Malatya’ya çok ciddi şekilde hammadde tedariği konusunda yardımcı oluyorlar. Sivas olarak burada üretilen ürünlerin satışı konusunda ciddi bir dağıtım ağı oluşturmak istiyoruz. Bu kardeş odalar ve işbirliği protokolü iki tarafa da hayırlı olur” dedi.İmzalanan protokolün sadece masada kalmaması için her iki tarafın da ciddi çalışmalar yapacağına inandığını ifade eden Karakaya, “Borsalarımızı, üyelerimizi ve şehirlerimizi daha sürdürülebilir, daha gelişmiş şeyler haline getirmek istiyoruz” diye konuştu.Konuşmaların ardından Özcan ve Karakaya tarafından işbirliği protokolü imzalandı.