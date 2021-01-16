Malatya sallanıyor!

Malatya’da art arda depremler oldu.

Malatya'da 4 saat içerisinde en büyüğü 3.4 büyüklüğünde olan 4 deprem oldu AFAD verilerine göre, Pütürge ilçesi Aktarlı mevkiinde saat 04.37’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından ise Battalgazi ilçesi Tokluca Mahallesinde saat 04.54’te 2.2 büyüklüğünde, Arguvan ilçesinde saat 08.09’da 2.1 büyüklüğünde, Pütürge ilçesinde saat 08.46’da 1.1 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Depremlerde can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.