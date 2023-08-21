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Malatya polisinden kaçak alkol ve sigara operasyonu

asayis

Malatya polisinden kaçak alkol ve sigara operasyonu

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak alkollü içki, sigara ile elektronik ürünler ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak alkollü içki, sigara ile elektronik ürünler ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı alkollü içki, 5 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 80 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara, 11 adet gümrük kaçağı soğutucu, 33 adet kayıt dışı gümrük kaçağı cep telefonu, 7 adet gümrük kaçağı kablosuz kulaklık, 6 adet gümrük kaçağı akıllı saat, 12 adet gümrük kaçağı adaptör, 12 adet gümrük kaçağı USB kablo ile 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlar gözaltına alınan 5 şahıstan birine 6136 SKM’den, diğerlerine ise 5607 SKM’den, adli işlem yapıldı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak alkollü içki, sigara ile elektronik ürünler ele geçirildi.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi.Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı alkollü içki, 5 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 80 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara, 11 adet gümrük kaçağı soğutucu, 33 adet kayıt dışı gümrük kaçağı cep telefonu, 7 adet gümrük kaçağı kablosuz kulaklık, 6 adet gümrük kaçağı akıllı saat, 12 adet gümrük kaçağı adaptör, 12 adet gümrük kaçağı USB kablo ile 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Operasyonlar gözaltına alınan 5 şahıstan birine 6136 SKM’den, diğerlerine ise 5607 SKM’den, adli işlem yapıldı.