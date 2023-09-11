Malatya polisi, okulun ilk gününde denetim gerçekleştirdi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü okulların açılması ile beraber denetimlerine hız verdi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü okulların açılması ile beraber denetimlerine hız verdi.2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci servisleri ile okul çevrelerinde denetimlerine başlayan Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 87 okul servisinde kontroller yaparken, 388 öğrenciye trafik güvenliği konusunda bilgilendirme de bulundu.24 ekip 57 personelle gerçekleştirilen denetimlerin eğitim ve öğretim dönemi boyunca sürdürüleceği bildirildi.