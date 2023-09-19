Malatya Park Avm’de Gaziler Günü etkinliği

19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları dolayısıyla Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde askeri bando konseri düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları dolayısıyla Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde askeri bando konseri düzenlendi.Gaziler Günü etkinlikleri çerçevesinde Malatya Park AVM’da, 2. Ordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı tarafından konser verildi. AVM ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği konserde vatandaşlar bandonun seslendirdiği eserlere eşlik etti.AVM yönetimi de, etkinlikle ilgili yaptığı paylaşımda, “Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna canını siper eden gazilerimizim gününü tebrik ediyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” ifadelerine yer verdiler.