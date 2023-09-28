Malatya Kayısısı Kitabı, Riyad’da en iyilerle yarışacak

Malatya Kayısısı kitabı 27-29 Kasım 2023 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenecek etkinlikte son 25 yılın birincisi olan kitaplarla yarışacak.

Malatya Kayısısı kitabı 27-29 Kasım 2023 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenecek etkinlikte son 25 yılın birincisi olan kitaplarla yarışacak.Malatya Kayısısı bu kez de Ortadoğu’nun en büyük mutfak etkinliği olduğu belirtilen Riyad’daki organizasyonda ödül almayı hedefliyor.Avrupa Birliği tarafından 2017 yılında coğrafi tescili yapılan dünyaca ünlü Malatya kayısısını tarımsal üretim sürecinin yanı sıra tarih, sağlık, kültür, edebiyat, sosyal yönleriyle inceleyen, kayısıdan yapılan yemek ve tatlıları anlatan kitap dört yıl süren titiz çalışmalar sonucunda hazırlanmıştı. Çok sayıda sanatsal ve görsel öğelerin yer aldığı Malatya Kayısısı kitabının Türkçesi 2021 yılında Malatya Valiliğince, İngilizcesi ise 2022’de Malatya Ticaret Borsasınca yayınlanmıştı.Riyad’da Turkiye Best Books 2023-For the 29th Gourmand Awards (2023 Türkiye’nin En İyi Kitapları-29. Gourmand Ödülleri Adına) başlığı altında yarışacak olan Malatya Kayısısı kitabı ve yarışma konusunda Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan bir açıklama yaptı.Türkçesi 2021 yılında Malatya Valiliği tarafından İngilizcesi ise Malatya Ticaret Borsası tarafından yayınlanan ‘Malatya Kayısısı’ kitabının İsveç’te birincilik ödülü aldığını hatırlatan Özcan, “Yarışmayı düzenleyen kurumun borsamıza gönderdiği yazıda, yarışmanın Ortadoğu’nun en büyük mutfak etkinliği olarak kabul edilen Suudi Bayramı’nda Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 27-29 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirilmiştir” dedi.Yemek ve tatlı alanında yazılmış kitapların da sergileneceği ve yarışacağı etkinlikte çok sayıda, toplantı, konferans ve çalıştayın gerçekleştirileceğini belirten Özcan, “Etkinliğe 50’den fazla ülkeden katılımın olacağı tahmin edilmektedir. Türkiye’den 16 kitabın katılacağı yarışmada ‘2023’de basılan kitaplar’ ve ‘son 25 yılın en iyileri’ olmak üzere iki ayrı ödül töreni düzenlenecek. Malatya Kayısı Kitabı ‘E02 Single Subject’ (Tek Dal) ve ‘E11 Fruits’ (Meyveler) olmak üzere iki farklı kategoride yarışacak. Malatya Kayısı Kitabının iki farklı kategoride birincilik için yarışacak olması Malatya Kayısısı ve bizler için oldukça gurur verici. Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Murat Asma tarafından yazılan kitap dönemin Malatya Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman’ın başkanlığında Yahya Karakaya, Hasan Demirbağ, Şeref Çakar, Faruk Korkmaz, Bülent Korkmaz ve Doç. Dr. Şahin Anıl’ın yer aldığı Editör Kurulu tarafından yayına hazırlanmıştı.