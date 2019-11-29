Malatya ihracat lideri

Ekim ayı verilerine göre Doğu Anadolu bölgesinde en fazla ihracatı Malatya yaptı.

Bir çok dünya ülkesine kayısı ihracatı ile kent ekonomisine önemli girdi sağlayan Malatya'da, açıklanan rakamlara göre, geçtiğimiz Ekim ayında 31 milyon 352 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamın büyük çoğunluğunun kayısı ihracatı gerçekleştirirken, aynı ayda kentin ithalat rakamı ise 6,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Malatya’da 2019 yılının ilk 10 ayının rakamlarına bakıldığında ise toplam 221 milyon 839 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiği açıklandı. Bu yıl aylara göre Malatya’dan ihracat rakamları şöyle: "Ocak 18 milyon 641 bin dolar, Şubat 17 milyon 958 bin dolar, Mart 21 milyon 738 bin dolar, Nisan 20 milyon 585 bin dolar, Mayıs 23 milyon 682 bin dolar, Haziran 15 milyon 741 bin dolar, Temmuz 21 milyon 704 bin dolar, Ağustos 20 milyon 753 bin dolar, Eylül 29 milyon 684 bin dolar ve Ekim ayı ise 31 milyon 352 bin dolar."

Yine bu yıl ilk 10 ay yapılan ithalatın ise toplam 66 milyon 444 bin dolar olduğu belirtildi. Doğu Anadolu Bölgesinde Ekim ayında Elazığ’da 14,66 milyon dolar, Bingöl’de ihracat 141 bin dolar ve Tunceli’de ise 35 bin dolar ihracatın gerçekleştirildiği açıklandı.