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Giriş Tarihi : 19-01-2022 22:51   Güncelleme : 19-01-2022 23:00

Malatya- Elazığ karayolu ulaşıma kapandı  

Malatya Kale-Elazığ istikameti yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı.  

Malatya- Elazığ karayolu ulaşıma kapandı  

Edinilen bilgilere göre, Malatya-Elazığ karayolu Kapıkaya mevkiinde çok sayıda aracın yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalmasının ardından Malatya-Elazığ karayolu araç ulaşımına kapatıldı. Kale yol uygulama noktasında araç geçişlerine izin verilmezken, karayolları ekiplerin güzergahtaki karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.                                  

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