Edinilen bilgilere göre, Malatya-Elazığ karayolu Kapıkaya mevkiinde çok sayıda aracın yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalmasının ardından Malatya-Elazığ karayolu araç ulaşımına kapatıldı. Kale yol uygulama noktasında araç geçişlerine izin verilmezken, karayolları ekiplerin güzergahtaki karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Güncel
Giriş Tarihi : 19-01-2022 22:51 Güncelleme : 19-01-2022 23:00
Malatya- Elazığ karayolu ulaşıma kapandı
Malatya Kale-Elazığ istikameti yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı.