Makas atan sürücü polis aracına çarptı

Makas attı, önce polis aracına ardından aydınlatma direğine çarptı.

Elazığ’da makas atan sürücü, önce polis arabasına ardından aydınlatma direğine çarpıp refüje çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak ilerleyen 23 ADL 352 plakalı otomobil, önce polis aracına ardından aydınlatma direğine çarparak refüje çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan polisler yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada devrilen aydınlatma direğinden dolayı trafik tek şerit üzerinden sağlandı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.