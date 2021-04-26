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  • Makarona sarılı kaçak tütün getiren şahıs yakalandı  
Asayiş
Giriş Tarihi : 26-04-2021 10:08   Güncelleme : 26-04-2021 10:08

Makarona sarılı kaçak tütün getiren şahıs yakalandı  

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 4 bin 320 adet makarona sarılı halde kaçak tütün ele geçirildi.  

Makarona sarılı kaçak tütün getiren şahıs yakalandı  

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 1 şüpheli tespit edilerek, belirlenen aracı takibe alındı. Ekipler tarafından belirlenen noktada durdurulan araçta yapılan aramada bagaj bölümüne gizlenen 216 paket halinde 4 bin 320 adet makarona sarılı bandrolsüz tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

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