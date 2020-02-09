10 ŞUBAT 2020 Pazartesi 00:35
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Giriş Tarihi : 09-02-2020 23:49

Mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı  

Elazığ’da 3 metrelik su kuyusunda mahsur kalan yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.  

Mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı  

Olay, merkeze bağlı Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,vatandaşlar  su kuyusundan gelen köpek seslerini fark etti. Yavru köpeklerin su kuyusunda mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, küçük bir girişi bulunan kuyudan, yavru köpekleri hayvan kurtarma aparatı ile çıkarmayı başardı. Kurtarılan yavru köpekler, barınağa teslim edildi.

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