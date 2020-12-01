Mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı  

Elazığ’da bir dairenin penceresi önünde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kovancılar ilçesi Tuna Mahallesi Sağlık Caddesinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, caddedeki esnaflar bir kedinin pencerenin önünde mahsur kaldığını fark etti. Kendi çabaları ile kediyi kurtarmaya çalışan fakat başarısız olan vatandaşlar, durumu İlçe Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın merdiveni ile çıkarak kediyi kurtardı. Kedinin kontrollerinin yapılmasının ardından doğal ortamına bırakıldığı bildirildi.