‘Mahalli sanatçılarımıza destek olmalıyız’

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan mahalli sanatçıları ağırladı.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, pandemi sürecinde mahalli sanatçıların çok etkilendiğini ifade ederek mutlaka sanatçılarımızın bu zorlu süreçte desteklenmesi gerektiğini söyledi.

“BİR MESLEK YOK OLMAK ÜZERE”

Başkan Özdoğan; “Mahalli sanatçılarımız odamızı ziyaret ettiler ben kendilerine teşekkür ediyorum. Sanatçılarımız bizim mutlu günlerimizde her zaman bizim yanımızda oluyorlar ve sevincimize ortak oluyorlar.

Pandemi sürecinde esnaflarımız zor dönemden geçiyor. Bu dönemde mutlu günlerimizde mutluluğumuza mutluluk katan mahalli sanatçılarımızda çok mağdur oluyorlar. Bir yıldır düğünlerde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle sanatçılarımız çok mağdurlar. Bir yıldır bu sanatçılarımızı evine ekmek götürebiliyor mu? Diye soran olmadı”.

“KAMPANYA BAŞLATALIM”

Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan ; “Ben Kovancılar Esnaf Odası olarak bir kampanya başlatılmasını istiyorum. Sayın Valimiz, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımızdan bizleri mutlu günlerimizde yalnız bırakmayan mahalli sanatçılarımıza destek olmasını bekliyorum. Ekmeğini sesinden sazından çıkaran bu kardeşlerimizin mesleği budur. Bu mesleğin yok olmaması için herkese bir çağrıda bulunuyorum. Sanatçılarımıza sahip çıkalım. Bu zor günlerde ekmeğimizi bölüşelim ve bir birimize destek olalım”.

“BİZLERE DESTEK OLUN”

Mahalli sanatçılarda açıklamalarında kendilerine destek olan Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özoğan’a teşekkür ederek “Başkanımız her zaman bizim yanımızda sorunlarımızı dile getirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Bizlere bu günlerimizde destek olunmasını bekliyoruz” söylediler.