Mahalli İdare Birliğinin Birlik encümenleri belirlendi

2021 Yılı Elazığ Mahalli İdare Birliğinin Birlik Encümeni seçimi yapıldı.

Elazığ İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yapılan seçimin başkanlığını Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu yaptı.

Özel İdare Genel Sekreteri, belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarların katılım sağladığı, 39 oyun kullanıldığı seçimde ise oy dağılımları şöyle gerçekleşti;

Maden İl Genel Meclis Üyesi Suphi Özay 31, Plajköy Muhtarı Yavuz Dilek 22, Sivrice İl Genel Meclis Üyesi Feti Ahmet Beşiktaş 21, Sivrice İl Genel Meclis Üyesi Raif Aslan 19, Elazığ Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Soysal 11, Kovancılar Belediyesi Meclis Üyesi M. Hayri Dağdelen 8, Maden Belediyesi Meclis Üyesi 5 oy aldı.