Mahalledeki sosyal tesis kadınlara iş kapısı oluyor   

Elazığ’ın Hicret Mahallesi’nde 14 yıl önce kurulan sosyal tesis, bölgede her yıl yüzlerce kadına hem eğitim hem de iş olanağı sağlıyor.

Elazığ’ın dezavantaj mahallerinden olan Hicret Mahallesi’nde yaklaşık 20 yıldır mahalle muhtarlığı görevini yürüten Murat Gülbasan’ın girişimleri, devletin desteğiyle 2008 yılında açılan tesis 14 yıldır kadınlara hem iş hem de eğitim olanağı sağlıyor. İçerisinde başta halı dokuma olmak üzere, okuma ve yazma, giyim, aşçılık, spor, el sanatları, dikiş nakış ve örgü kurslarının verildiği tesiste Milli Eğitim ve Halk Eğitim müdürlüklerinin katkılarıyla farklı branşlarda 13 öğretmen ve kurs hocası görev yapıyor. Her yıl yaşları 18 ile 50 arasında değişen 300 kadın ise hem mesleki eğitim alıyor hem ürettikleri ürünleri sipariş üzerine satarken, aldıkları maaşla da aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar.

Muhtar olduktan sonra mahallelerinin eğitim konusunda çok eksiklerinin olduğunu hissettiğini belirten Hicret Mahallesi muhtarı Murat Gülbasan, ''Bu nedenlerle muhtarlık olarak ilk etapta sosyal tesisi yaptık. İlk dönemlerde binin üzerinde kadına özel okuma yazma kursu verdik. Bununla birlikte dikiş, nakış el dokuma derken her gün geliştirerek bugünlere getirdik. Şu anda orada 13 kursumuz var. Bayanlarımız orada eğitim alıp yaptıkları ürünleri de yıl sonunda pazarlıyorlar. Yapılan ürünleri en azından paraya çevirip evlerine katkıda bulunuyorlar'' dedi.

ÇOCUKLARA YÖNELİK 'İYİLİK EVİ' YAPILDI

Çocuklara yönelik de ‘İyilik Evi’ yaptıklarını aktaran muhtar Gülbasan, “Burayı da bir proje olarak hazırladık. İyilik evinde çocuklarımızı kötü alışkanlıklarından uzak tutuyoruz. Tabi bunun başlangıcı olarak kreşlerimiz var. Küçük çocuklarımızı buraya alıyoruz. Burada anasınıfı, Kur'an kursu, saz kursu ve futbol kursumuz var. Ayrıca haftanın belirli günlerinde liseye hazırlık yapan gençlerimiz burada ücretsiz bir şekilde özel hocalardan matematik ve İngilizce dersi alıyorlar. Çocuklarımızın öğle yemeklerini burada karşılıyoruz. Bizim çocuklukta yaşayamadığımız şeyleri burada çocuklara yaşatmaya çalışıyoruz'' diye konuştu.

3 ay önce sosyal tesiste eğitime başladıklarını dile getiren kursiyerlerden Leyla Dorak ise ''Burası uzun bir süredir açık. Ben zaten hafiften dikiş biliyordum buraya gelerek kendimi geliştirmeye başladım. Arkadaşlarımızla güzel vakitler geçiriyoruz. Burada güzel işler yaptık. Zaten yaptığımız ürünlerin sergisi de oluyor'' şeklinde konuştu.

Burada el sanatları, dikiş, spor, aşçılık, halıcılık ve buraya gelen kadınların çocukları için kreş olduğunun altını çizen Halk Eğitim Merkezi bünyesinde görevli eğitici hoca Fethiye Dikici, ''Evde televizyon karşısında ya da misafirliklerde gezmektense kadınlarımız buraya gelerek meslek öğreniyorlar. Bu meslekleri öğrendikten sonra da fabrikalar ve benzeri yerlerde çalışmaya başlıyorlar. En azından ev giderlerine bir katkı sağlamış oluyorlar'' dedi.