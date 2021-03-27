Elazığ'da belediye tarafından mahalle mezarlıklarında kapsamlı temizlik çalışması yapıldığı bildirildi.

Belediye Mezarlıklar ve Temizlik İşleri Müdürlüklerine bağlı ekipler, Sürsürü, Ulukent, Kırklar, Aksaray ve Gümüşkavak Mahalle mezarlıkları başta olmak üzere şehir genelindeki tüm mahalle mezarlıklarında kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Çalışma kapsamında mezarlıklardaki yabani ot temizliği ile işe başlayan ekipler, daha sonra yeşil alanların bakımı ve yayılan atık malzemelerin temizliğini gerçekleştirdi.

Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada: “Hemşehrilerimize en zor zamanlarında destek olmak için ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz cenaze nakil ve defin işlemlerinin yanı sıra mezarlıklardaki çalışmalarımız da devam ediyor. Bu kapsamda su ihtiyacını gidermek için yaptığımız çeşme sayıları her geçen gün artarken mezarlık içi bağlantı yolları güçlendiriliyor. Mezar alanlarının korunması ve daha düzenli olması için etraflıca ördüğümüz çit ve duvar çalışmaları ise ihtiyaç duyulan bütün mezarlıklarda devam ediyor. Vatandaşlarımızın mezar ziyaretlerini daha kolay şartlarda gerçekleştirmeleri için yaptığımız birçok çalışma bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da aynı titizlikle sürdürülecektir" denildi.