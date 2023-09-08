MAGİNDER Başkanı Karademir, deprem sonrası göçe dikkat çekti

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, 6 Şubat depremleri sonrası kentten göçün çok olduğuna dikkat çekerek, "Malatya’da çok önemli bir nitelikli göç var, bu Malatya için ileride çok önemli sıkıntılara neden olacak” dedi.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, 6 Şubat depremleri sonrası kentten göçün çok olduğuna dikkat çekerek, "Malatya’da çok önemli bir nitelikli göç var, bu Malatya için ileride çok önemli sıkıntılara neden olacak” dedi.

Katıldığı bir TV kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, asrın felaketi sonrası bazı sorunların halen devam ettiğini ifade ederek, "Ağustos ayında meydana gelen artçı depremler Malatyalıları iyice zor durum soktu ve insanların kafasını karıştırdı. Tekrardan bir göç olayı oluştu. İmkanı olanlar çocuklarının eğitimi için başka şehirlere yerleşmeye başladılar. Bu durum Malatya için önemli bir sıkıntı” şeklinde konuştu.



“Belirsizlik nedeniyle Malatya’da çok önemli bir nitelikli göç var”



Kentte ciddi bir oranda göç yaşandığına dikkat çeken Karademir, bunun da kent için ileride olumsuz sonuçlar doğuracağına işaret etti. Malatya’da yerel anlamda zaman amana koordinasyon eksikliği olduğunu da öne süren Karademir, "Malatya’da birlik olmadığı sürece sorunlar giderek büyüyecek ve insanlar umutsuzluğa kapılıyor. Her vatandaş için geçerli, herkese umut verilmeli. Umutsuzluk ve belirsizlik olunca Malatya nitelikli insan göçü veriyor. Belirsizlik nedeniyle Malatya’da çok önemli bir nitelikli göç var, bu Malatya için ileride çok önemli sorun ve sıkıntılara neden olacak. Burada en önemli görev Milletvekillerine düşüyor. Malatya halkı seçimde tercihini yaparak hükümete güçlü bir destek verdi. Milletvekillerinin belirsizliği ortadan kaldıracak tüm sorunlara çözüm getirmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.



“ilgili tüm yöneticilerin sorunların çözümü için harekete geçmesi gerekiyor”



Organize Sanayi Bölgelerinde çok sayıda fabrikanın kendi işçi ve personeli için konteyner kentler kurarak artı maliyetlerle, rakipleriyle rekabet etmeye çalıştıklarını belirten Karademir, “Şartlar ne kadar kötüye gitse de, biz Malatya’da kalacağız ve memleketimizi terk etmeyeceğiz. Ama artık sorumlu ve ilgili tüm yöneticilerin sorunların çözümü için harekete geçmesi gerekiyor. Malatya’nın bir düzene oturması lazım. Türkiye’de Adliye binası olmayan tek il biziz. Deprem olmuş halen biz onun ihalesiyle uğraşıyoruz” dedi.

Müteahhitlerin kentti terk etmeye başladığını da ileri süren Karademir, “Malatya’da şuanda inşaatın metrekaresi 20 bin TL’den aşağıya yapılmaz. Yerinde dönüşüm için verilecek olan kredi ile vatandaş inşaatının ancak yüzde 40’ını yapabilir. Deprem bölgesi olunması nedeniyle birde Türkiye’deki enflasyonun üzerinde artı bir enflasyon var. Birim malzemeleri aldı başını gidiyor, örneğin diğer bölgelerde bir malzeme 10 lira ise, bu malzeme Malatya’da 15 lira. İşçi ve eleman sıkıntı yaşanıyor. Diğer bölgelerde bir eleman 15 liraya çalıştırılıyorsa, biz Malatya’da aynı işi 30 liraya yaptıramıyoruz. Yüksek kiralar maliyet hesaplarını arttırıyor. Malatya’da ekstra bir enflasyon var. Malatya’da şu anda metrekaresini 20 bin TL’nin aşağısına inşaat yapmak çok zor. O yüzden vatandaşımız baya zorlanacak. Vatandaşımız yerinde dönüşüm için verilecek kredi için faydalansa bile o kredi ile evini yapamayacaktır. Müteahhitlerde böyle bir sorunu gördükleri için Malatya’dan çekilmeye, başka kentlerde yatırım ve proje yapmaya başladılar” diye konuştu.