‘Mağdur esnafımız, yolla daha da mağdur olacak’

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, günde 10 bin aracın geçtiği D-300 karayolunda yapılan çalışmalar neticesinde esnafın çok mağdur olacağını ifade ederek yapılan yanlışın düzeltilmesi için gerekli mercilerle iletişime geçtiklerini ifade etti.

3 ili bir birine bağlayan ve ulusal yol güzergâhı olan D 300 yolundaki çalışmalar neticesin de Kovancılar ilçesinde yolun daraltılması ve cep yolcu indirme ve bindirme alanlarının bırakılmaması yolda geçen araçların ilçede duramamaları esnafı mağdur ediyor.

Elazığ’ın en büyük ilçesinde yaşanan mağduriyeti giderilmesi için Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmaları yerinde incelemek için ilçeye gelen Karayolları 8. Bölge Müdürü Yusuf Güneş’e Başkan Özdoğan tarafından esnafların ve vatandaşların taleplerini iletti.

“ESNAFIMIZIN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN TÜM ÇALIŞMALARI YAPACAĞIZ”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan,

“Kovancılar ilçemiz D-300 karayolu üzerinde 3 ili birbirine bağlayan günde yaklaşık olarak 10 bin aracın geçtiği Elazığ ilimizin en büyük ilçesi konumundadır.

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın "Yol medeniyettir anlayışıyla çalışmaya başladık." Sözleri ile 81 vilayette çok ciddi hamleler gerçekleştirilmiştir.

İlçemizde de şuan halen yol yapım çalışmaları devam etmektedir. Bu yol çalışmaları nedeniyle Esnaflarımızın ekonomik açıdan mağdur edilmiş ve giderek eziyete dönüşmüştür. Önceki yolun dar olmasından ve park sorunu yaşanmasından dolayı araçlarıyla ilçemizden geçen vatandaşlarımız kendi ihtiyaçlarını karşılamak için ilçemizde çok fazla duraklama yapamamaktaydı.

Tam sorun çözüldü yeni yol yapılıyor derken gurbetçi vatandaşlarımızın ilçemize geliş zamanına denk gelmesi, ilçe esnaflarımızdan alış veriş yapacakları yoğunluğun yaşanacağı sezon içerisinde hem esnaflarımızı hem vatandaşlarımızı hem de gurbetçilerimizi mağdur durumda bırakmıştır.

Yapılacak olan yeni yolunda istenilen düzeyde geniş olmaması dar bırakılması ilçemizden araçlarıyla geçecek vatandaşlarımızın yemek yeme, konaklama, alış veriş yapma, kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla park yapamamaları nedeniyle ilçe Esnaflarımızın ekonomik açıdan zor bir duruma düşürmesi anlamına gelmektedir. Yetkililerimizden tek isteğimiz yapılan bu hizmetin ilçemiz ve Esnaflarımızın yararına olacak şekilde tekrardan gözden geçirilerek eksiklerin giderilip ilçemize en uygun hizmetin sunulmasıdır.

Doğu Anadolu Bölgesinin önemli bir geçiş noktası üzerinde bulunan ilçemizin ana yolunun bir an önce bitirilip hizmete sunulmasını talep ediyoruz. Yapılan bu hizmetin esnaflarımızın ve bölge halkımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.