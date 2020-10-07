 ‘Mağdur ediyorsanız sahip de çıkın!’

Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, Elazığ’da meydana gelen deprem ve korona virüs salgınında esnaflarının çok etkilendiğini söyledi.

Türkoğlu; “Depremin ardından korona virüs salgını ortaya çıktı. Bu durum dünya genelinde yayıldı ve salgın oldu. Bana göre salgından en çok etkilenen meslek grupları kuaförler ve kahveciler oldu. Salgında işletmelerimiz 50 gün kapalı kaldı. Esnaflarımızda sıkıntı yaşayanlar oldu. Salgın sürecinde esnaflarımız evlere işyerlerine tıraşa gidiyorlardı. Esnaflarımız evlerine ekmek götürmek için müşterilerinin evine işyerine tıraşa gidiyordu. 50 gün kapalı kaldığımızda esnaflarımız bir TL destek almadı. Sosyal yardımlaşma üzerinde müracaat edildi. Bu süreçte esnaflarımıza “eviniz var, işyeriniz var” gibi gerekçelerle esnaflarımız yapılan yardımlardan faydalanamadı. Bizim esnaflarımız günlük geçinen insanlardır. Çok birikimi olan bir camia değiliz. Mecburen 50 gün işletmelerimiz kapalı olduğu için çalışmak zorundaydılar esnaflarımız. Hatta bir gün haberler çıkmıştı rahatsız olmuştum bu haberden Elazığ’da değil başka bir şehirdeydi, bir berber kardeşimiz sanayi sitesinde bir müşterisini tıraş etmeye gitmişti. Berber arkadaşımıza öyle bir baskınla gittiler ki, sanki devlet terörü, devlet hainine gider gibi baskına gittiler. Vatandaşımızın bir ailesi var şafak operasyonu gibi baskın yaptılar. Vatandaşımızın elinde makas ve tarağı var başka ne var. O zaman esnafa sahip çıkın! Bu adam niye tıraşa gitti araştıraydınız. Esnafımızın ihtiyacı vardır diye tıraşa gitmiştir. Esnafımızın geçindirmek zorunda olduğu ailesi var mecbur ona bakmakla mükelleftir. Bu durum çok utanç verici bir durumdu. Bu olayı konuştum konuşacağım da. Bu olayı ömür boyu unutmayacağım. 50 gün esnafımızın dükkânlarını kapattınız ne yiyip içecekler sormadılar. 800 üyemden dükkânı başkasının adına olan varsa faydalanan varsa bilmiyorum. Bu yardımlardan yüzde 10’u faydalanmışsa yüzde 90’nı faydalanmamıştır” dedi.