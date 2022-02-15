Maden sahası ön talep toplanma işlemleri yarın başlıyor

Elazığ Ticaret ve Sanayi öncülüğünde oluşturulan Elazığ Girişim Grubu tarafından Maden İlçesindeki maden sahası ile ilgili ön talep toplanması işlemlerine yarın başlanacak.

Elazığ Ticaret ve Sanayi öncülüğünde oluşturulan Elazığ Girişim Grubu tarafından Maden İlçesindeki maden sahası ön talep toplanması işlemlerine 16 Şubat Çarşamba günü başlanacak 23 Şubat Çarşamba gününe kadar devam edecek.

En düşük hisse bedeli 100 bin TL olarak belirlenirken, ortak olarak yer almak isteyen, Holding, şirketler, yatırımcılar ve vatandaşlar müracaat edebilecekler.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada, “Elazığ Ticaret ve Sanayi öncülüğünde oluşturulan Elazığ Girişim Grubu tarafından Elazığ’ın Maden İlçesindeki maden sahası ile ilgili ön talep toplanması işlemlerine yarın (16.02.2022 Çarşamba) başlanacak. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası 2. Katında oluşturulan başvuru masalarına bu oluşumun içerisinde ortak olarak yer almak isteyen, Holding, şirketler, yatırımcılar ve vatandaşlar müracaat edebilecekler. En düşük hisse bedeli 100 bin TL olarak belirlenirken, Elazığ TSO Proje Koordinatörü Osman Seçgin ve Elazığ TSO Özel Kalem Müdürü Yunus Üstündağ tarafından alınacak ön talep başvuruları 23 Şubat Çarşamba gününe kadar devam edecek” denildi.