‘Maden, sadece madenleri ile hatırlanıyor!’

Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, seçim çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

İlçe ziyaretlerine Maden ilçesiyle devam eden Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, “Ülkemizin en önemli ilçesi Maden, sadece madenleriyle hatırlanıyor hizmet konusunda ise hatırlanmıyor” dedi.Aday Adayı Salih Satıcı ilk olarak Yeniden Refah Partisi Maden İlçe teşkilatını ziyaret etti.

Salih Satıcı, Yeniden Refah Partisi Maden İlçe Başkanı Hanefi Çevik ve ilçe teşkilatı ile bilgi alış verişinde bulundu.

Maden ilçesi esnafları ve vatandaşlarını ’da ziyaret eden Aday Adayı Salih Satıcı, kendisi ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

“MADEN REFAH’A KAVUŞACAK”

Maden İlçesi ziyareti sonrası değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, “Seçim çalışmaları kapsamında bugün Maden İlçemizi ziyaret ettik. Partimize ve şahsıma gösterilen ilgi ve alakadan dolayı vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim. Ülkemizin en önemli maden revirlerinin olduğu ilçemiz hizmet konusunda çok eksik kalmış. Cumhuriyet tarihimizin en büyük bakır rezervleri bulundu. Maden ilçemizde bulunan madenler yapılan ihale ile başka ilde işlenecek. Ama çıkarılan madenler ilçemizde işlenseydi, binlerce vatandaşımıza iş imkanı sağlanmış olacaktı. İlçemizin bu kadar zengin madenleri varken hizmet gelmemesi bizleri derinden üzmüştür. Allah nasip ederse Yeniden Refah Partisi iktidarında ihaleler şeffaf bir şekilde yapılacak. İlimiz ve ilçelerimiz özlediği hizmeti bizim iktidarımız zamanında yaşayacak. Oluşturduğumuz ARGE ekibimiz, ilimiz ve her ilçemizin ekonomik ve jeopolitik konumuna göre projeler hazırlıyorlar. Allah nasip eder ilimize hizmet etmek bize nasip olursa vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz. Biz her zaman sahadayız ve sahada olacağız” dedi.



