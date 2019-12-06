Maden ilçesi ile ilgili kapsamlı araştırma yapıldı

Elazığ Araştırmalar Merkezi tarafından Maden ilçesinde anket çalışması yapıldı. Madenli vatandaşlara başta yeni konut ve işyeri projelerinin sorulduğu anket CATI yöntemiyle gerçekleştirildi.

Maden ilçesinde yaşanan doğal olmayan heyelan nedeniyle ilçedeki Cami Kebir Mahallesi’nin tahliye edilmesine karar verilmişti.

Konuyla ilgili il yöneticileri tarafından yapılan açıklamada; Cami Kebir Mahallesi’nin Bahçelievler Mahallesi’ne taşınacağı belirtilerek hazırlanan proje kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Maden’le ilgili tartışmalar devam ederken, Elazığ Araştırmalar Merkezi Maden konusunu gündemine aldı.

Elazığ’da yaşanan ve şehrin gündeminde yer alan konuları araştıran ve sonuçlarıyla gündeme ışık tutan Elazığ Araştırmalar Merkezi Maden’de yaşayan vatandaşlarla anket çalışması yaptı.

Maden’de yaşayan 201 örneklem ile görüşen Elazığ Araştırmalar Merkezi; anket çalışmasını 14 – 18 Kasım tarihleri arasında Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi ile gerçekleştirdi.

Maden’de yaşayan vatandaşlarla yapılan anketin sonuçları şöyle;

YENİ KONUT ALANI DOĞRU BULUNUYOR

“Yeni Konut ve İşyerlerini Bahçelievler Mahallesi’nde yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna cevap veren vatandaşların yüzde 69,2’si doğru buluyorum derken, yüzde 30,8’i ise yanlış bulduğunu ifade etti.

AFAD’IN PROJESİ BEĞENİLDİ

“Yeni Konut ve işyeri projesini nasıl buldunuz” sorusunu yanıtlayan vatandaşların yüzde 69.2’si beğendim derken; yüzde 21.8’i beğenmedim; yüzde 9’u ise fikrim yok cevabını verdi.

MADENLİLER: “HAFRİYAT KALDIRILMALI

“Sizce açıklanan bu proje Maden’in geleceği için ne anlam ifade ediyor” sorusu dört cevap altında ele alındı. Vatandaşların yüzde 55,7’si “Bu proje sorunlar için geçici bir çözümdür. Hafriyatın kaldırılması mutlaka gereklidir” derken; yüzde 17.9’u “Maden’in kurtuluşu olacak”; yüzde 17.4’ü “Maden için hiçbirşey değişmez”; yüzde 9’u ise fikrim yok dedi.

MADENLE EN ÇOK METİN BULUT İLGENİYOR

Elazığ Araştırmalar Merkezi tarafından vatandaşlara siyasetçiler de soruldu. “Maden’de yaşanan sorunun çözümüyle en çok ilgilenen milletvekili hangisidir” sorusunda vatandaşlar AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut’un sorunla en çok ilgilenen milletvekili olduğunu ifade ettiler. Vatandaşların yüzde 35.8’i Metin Bulut; yüzde 24.3’ü Gürsel Erol; yüzde 34.1’i ise hiçbiri, çeşitli oranlarda da diğer milletvekillerini ifade ettiler.

Yeni konut veya işyeri için başvuru yapmayı düşünüyor musunuz? Sorusuna cevap veren vatandaşların yüzde 53.7’si hayır derken; yüzde 42.8’i evet; yüzde 3.5’i ise kararsız olduğunu söyledi.

DOÇ. DR. DOĞAN: SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE HALKIN DÜŞÜNCESİ ALINMALI

Elazığ Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. Adem Doğan, Maden ilçesi yaşanan toplumsal soruna ilişkin ilçede yaşayanların düşüncelerini almak amacıyla bu araştırmayı yaptıklarını ifade ederek; “Maden ilçesinde yaşanan sorunu ilçede yaşayanların bakış açısıyla değerlendirmeyi amaçladık. Bu tür toplumun önemli bir kesimini etkileyen sorunlarda halkın eğilimleri sorunun çözümünde çok önemlidir. Bu anlamda Maden ilçesinde yaptığımız araştırmada ilçede yaşayanların AFAD’ın hazırladığı projeyi ve Projenin uygulanacağı lokasyonu beğenmesini çok önemli olarak görüyorum. Ancak, proje ödemelerine ilişkin belirsizlerin fazla olması ilçede yaşayanların sürece daha mesafeli yaklaşmalarına neden olmaktadır. Araştırma oldukça kapsamlı ancak belirli bir kısmını kamuoyu ile paylaştık.Sorunun çözümüne katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize.” değerlendirmesinde bulundu.