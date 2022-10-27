‘Maden ihalesi iptal edilsin’

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Maden ihalesinin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Maden ihalesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akın, ihalenin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın yaptığı açıklamada; “Üzülerek ifade etmeliyim ki milletimizin zenginlikleri milletimizin cebine girmiyor. Milletimiz yoksullukla mücadele ederken, ekonomik bir bunalımla mücadele ederken, AK Parti'nin milletimize reva gördüğü budur. Göreve gelir gelmez AK Parti milletimizin dişinden tırnağından arttırarak yaptığı tüm fabrikaları satmıştır, madenleri özelleştirmiştir. 35 Milyar dolarlık rezervin 119 milyon dolara verilmesi kabul edilemez. Bu kararı alanları kınıyorum ayıplıyorum. Rezervi alan firma 6 ayda yatırdığı parayı çıkaracaktır. Bu akıl alır gibi değil. Bu kararı alanlar, uygulayanlar, uygulanmasını destekleyenler Anayasanın 5. Maddesine aykırı davrandıklarını bilmelidirler. Milletimize söz veriyoruz, eğer bize yetki verirlerse peşkeş çekilen tüm madenleri geri almak için her türlü seçeneği işleteceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.