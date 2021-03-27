Maden Esnaf Odası Başkanı Şevket Geze açıklamalarda bulundu.

Geze, “2001 yılından itibaren minibüs işletmeciliği yapıyorum. 2014 yılından buyana da Maden Esnaf Odası Başkanlığını yürütmekteyim. Gezin bölgesi ve plaj bölgesi dâhil odamıza 320 tane aktif kayıtlı esnafımız var. Maden esnafı taşınmak istemiyor. Maden esnafı Maden’de kalmak istiyor. Malum fabrikadan kaynaklanan doğal olmayan afetten dolayı bir heyelan meydana geldi. Afette maruz kalan bölgede 84 işyeri,20 tanede minibüs ve taksi esnafı bulunmaktadır”.

“ESNAFLARIMIZ SİFTAH YAPMADAN KEPENK KAPATIYOR”

Başkan Geze; “Üç yıldır köprümüz kapalı, Maden’e girişi, hükümet konağının önündeki tahliye yolundan verdiler. Köprümüzün kapanması Maden’e giriş-çıkışı engelledi. Köy minibüsleri, Alacakaya’dan, Ergani’den gelen minibüsler Maden’e gelmek için 4 kilometre dönmeleri lazım. İlçemizde fazla işi olmayan minibüsler ilçemize gelmiyorlar. Dolayısıyla ilçeye giriş çıkış olmadığından esnafımız iş yapamıyor. Çoğu esnafımızın durumu kötü bazı esnaflarımız siftah yapmadan dükkânını kapatıyor”.

“MADEN, YAPILAŞMAYA ELVERİŞLİ DEĞİL”

Şevket Geze; “Odamıza 90 yakın taşıma aracı, 85 bakkal, 40’a yakın kahvene, 8 fırın, 9 berber,2 kasap ve kuyumcu olmak üzere ilçemizde 320 tane esnafımız var.Maden’in gelişmemesi coğrafi şartlarından kaynaklanıyor. Bir de ETİBANK zamanında çalışan fabrikamız vardı. Burada 5.000 çalışan işçimiz vardı. Maden’de emekli olan Maden’e yatırım yapmadı. Emekli olan evini yükledi şehir dışına ya da Elazığ merkeze taşındı. Maden yapılaşmaya elverişli olmadığı için gelişemedi" dedi.