Macit’ten Elazığ’da açılan gıda fuarına tepki

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, İlimizde faaliyet gösteren bir alış veriş merkezinde il dışında gelen esnafların yerel gıda fuarı açılmasına tepki göstererek fuarın hemen kapatılmasını istedi.

“FUAR HEMEN KAPATILMASI GEREKİYOR”

Başkan Adayı Özer Macit; “İlimizde faaliyet gösteren bir alış veriş merkezinde il dışından gelen firmalar tarafından ‘yöresel gıda fuarı’ adı altında ürün satıyorlar. Elazığlı esnaflarımız, kriz içinde iken esnafımız kan ağlıyorken il dışında gelip de ilimizde fuar yapmaları ne kadar doğru olduğunu il yöneticilerinin taktirine bırakıyorum.

Kıymetli esnaflarımız, bu çağrımıza dikkat verin esnaflarımız kan ağlıyorken il dışında gelen firmalar ilimizde alış veriş yapması ne demektir. Fuarı gezdik, fuarda tereyağı, peynir, çerez gibi ürünler var. İlimiz tüketicilerine rica ediyorum bu ürünlerin en iyisi Elazığ’ımızda mevcut ve ilimizde satılıyor. Allah rızası için yerel esnafımıza sahip çıkalım. İlimizdeki yerel esnafımız krizden dolayı mağduriyet yaşıyor. İl yöneticilerine seslenmek istiyorum. Bu fuar ilimize fayda sağlamaz sadece esnafımıza zarar verir. Çağrımıza kulak verin yerel esnafımıza sahip çıkın”

“FUARA SESSİZ KALMAYALIM”

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal’da, “Yerel esnafımıza sahip çıkmayıp il dışından gelen firmalara sahip çıkılmasını kınıyorum. Odamızın Başkanına da seslenmek istiyorum. Fuar kurulurken haberi yok muydu. Bu fuara neden karşı çıkmadı. Pandemi döneminde “Fuar açılacaksa ben kendimi yakarım” diyen başkan bu fuara niye karşı çıkmadı. Şuanda ekonomik krizde olan bir Elazığ,deprem ve pandemi geçirmiş Elazığ’da esnafımızın işleri kötü giderken neden yetkililerimizin sesi çıkmıyor. Ben buran bütün Elazığ halkına seslenmek istiyorum bu fuara sessiz kalmayın çünkü Elazığ esnafı zor durumdadır. Bizim yöresel ürün satan esnaflarımız var. Onlardan alış veriş yapalım.

“İL DIŞINDAKİ FİRMALARIN İLİMİZDE NE İŞİ VAR”

Esnaf Cengiz Özger’de, Bu firmaların Elazığ’da ne işiniz var diye soran olmamış. Halkımız bunu çok iyi bilmesi gerekiyor bu fuarda satılan ürünler yerel esnafımızda var zaten. Bizim ürünlerimiz fuardaki ürünlerden çok uygundur. Esnafımız sahte indirimlere kesinlikle inanmamasın. Bu fuarın Elazığ’da açılmasını kınıyoruz. Bu fuardan mutlaka mevcut başkanın haberi olması gerekir. Ama öyle görünüyor ki mevcut başkanın bu fuardan haberi yok” dedi.