Macit: ‘Esnafımızda bayram yapsın’

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, Vatandaşların Kurban Bayramı alış verişini yerel esnaftan yapmasını isteyerek ulusal marketlerin esnafları çok mağdur ettiğini ifade etti.

“VATANDAŞLARIMIZ YEREL ESNAFINI UNUTMAMASI GEREK”

Vatandaşların bayram alış verişlerine başladığını ifade eden Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, “Pandemi nedeniyle esnaflarımız, üç bayramdır istediği işi yapamıyor. Çok şükür kısıtlamalar kalktı. Esnaflarımız dört gözle bayramları bekliyor ki iş yapsın. İnşallah vatandaşlarımız duyarlı olur bu bayram ihtiyaçlarını kendi kanından kendi canından olan yerel esnaftan yapar. Vatandaşlarımız ulusal marketlere sadece isminden dolayı gidiyor. Vatandaşlarımız ulusal marketlerdeki ve yerel esnafımızdaki ürün fiyatlarını karşılaştırsınlar görecekler ki aralarında hiçbir fark yok. Yerel esnafımızın ürünleri daha kalitelidir. Vatandaşlarımız, tek gıda ürünlerini değil tüm ihtiyaçlarını yerel esnafından yapsın. Ulusal firmalara verilen her para ilimizden dışarı çıkıyor. Onun için vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olması gerekmektedir”

“ESNAFIMIZIN TALEPLERİ DİKKATE ALINMALIDIR”

Başkan Adayı Özer Macit; “İlimizde yaşanan deprem ve pandemi süreci esnaflarımızı çok yordu. Deprem sonrası verilen kredilerin ödemlerinde esnaflarımız çok zorlanıyor. Tüm esnaflarımız kredi ödemelerinin bir yıl ertelenmesi istiyor ama yetkililerimiz bu konuda duyarsız kalıyor. Esnaflarımızın talepleri dikkate alınmalıdır. Esnafımız geleceğe umutla bakmak istiyor”.

“ULUSAL MARKETLER MANTAR GİBİ ÇOĞALIYOR”

Ulusal marketlere dur denilmesi gerektiğinin altını çizen Macit; “Gün geçtikçe mantar gibi çoğalan marketlere Devletimiz tarafından dur denilmesi gerek Nerdeyse her mahallede ulusal marketlerin 3-5 şubesi var. Bunlara dur denilmese yerel esnaf diye bir şey kalmayacak. Ulusal marketlere daha ruhsat verilmemesi gerekmemektedir. Ulusal marketler kademeli olarak il dışına taşınması gerekmektedir. Ben şimdiden tüm İslam Alemin Kurban Bayramı kutluyor, Bayramın; Ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini Allah’tan temenni ediyorum” dedi.