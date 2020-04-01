01 NİSAN 2020 Çarşamba 20:18
Ekonomi
Giriş Tarihi : 01-04-2020 18:43

LPG'de büyük indirim!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz fiyatlarına 95 kuruş indirim yapıldı.

LPG'de büyük indirim!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz pompa fiyatlarına 95 kuruş indirim geldiği açıklandı. İndirimin ardından LPG Otogaz'ın litre fiyatı ortalama İstanbul'da 3.97 liradan, 3,02 liraya, Ankara ve İzmir'de ise 3,98 liradan 3,03 liraya gerileyecek.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

ETİKETLER: lpg lpg indirim
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA