Lösemili çocuklara özel sinema etkinliği 

Elazığ’da Lösemili çocuklar 20 Kasım Dünya Çocuklar Günü nedeniyle sinemaya götürülürken, çeşitli hediyeler de verildi.

Fırat Üniversitesi Hemotoloji servisinde tedavi gören lösemili çocuklar ve ailelerine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Umut ve Yaşam Derneği tarafından etkinlik düzenlendi. Bir AVM’ye götürülen lösemili çocuklara önce Elazığspor formaları hediye edildi. Polislerin yakından ilgilenip hediyeler verdiği çocuklar, daha sonra sinemaya götürüldü.

20 Kasım Dünya Çocuk Günü nedeniyle lösemili çocuklar ile bir araya geldiklerini belirten Dernek Başkanı Hüsna Erdem Çakmak, “Çocuklarımız ile sinemaya gideceğiz. Onlara küçük hediyelerimiz oldu. Böyle sosyal sorumluluk projeleri içerisinde olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın gönlünü güzel yapmaya çalışıyoruz. Elazığspor için bağışlanan 23 formayı çocuklarımıza hediye ettik. Toplum Polisi burada çocuklarımıza şapka boyama kitabı hediyelerinde bulundu” dedi.Çocuklar da yapılan etkinlikten duydukları memnuniyeti aktardı.