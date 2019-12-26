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Giriş Tarihi : 26-12-2019 09:19

Lösemili çocuklar gönüllerince eğlendi 

Elazığ Belediyesi Kültür Park Mahmulat’ül Aziz salonunda lösemili çocuklar için Umut ve Yaşam Derneği tarafından etkinlik düzenlendi.

Lösemili çocuklar gönüllerince eğlendi 

Elazığ’daki lösemili çocuklar düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek gönüllerince eğlendi.Etkinlikte sinevizyon gösterisinin ardından müzik ve animasyon ekibi eşliğinde çocuklar  gönüllerinde eğlendi. Eğlenceye katılan çocuklar mutluluklarını dile getirdi.

2006 yılında derneği kurduklarını belirten Genel Başkanı Başkanı Dr. Nimet Baki, kanser erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu aktardı.

Bir yılı geride bıraktıklarını aktaran Derneğin Elazığ Şube Başkanı Hüsna Erdem Çakmak ise, “Babasını bu hastalıkta kayıp etmiş bir evlat olarak bu zorlu ve sancılı süreçte yaşadığım zorlukları ve sıkıntıları düşündüğüm zaman ne yapabilirim dediğimde Umut ve Yaşam Derneği tanıştım. Sonrasında bu hastalığın pençesinde olanlara farkındalık oluşturmak adına bir çok etkinliğe imza attık. Böyle güzel ve anlamlı gecede beraber olmak çok mutluluk verici” diye konuştu.

Program AK Parti Elazığ Milletvekil Zülfü Demirbağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Umut ve Yaşam Derneği Genel Başkanı Dr. Nimet Baki, Elazığ Şube Başkanı Hüsna Erdem Çakmak, Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, bazı ilçe ve belde belediye başkanlarıyla lösemili çocuklar ile aileleri katıldı.

ETİKETLER: lösemi çocuklar elazığ lösemili çocuklar
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