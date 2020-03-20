Lokantalar dezenfekte edildi

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odasına kayıtlı işletmelerde dezenfekte ve ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası koordinesinde gerçekleştirilen dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarıyla odaya kayıtlı işletmeler aralıksız şekilde hizmet vermeye devam edecek.

Dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını takip eden Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan, Korona virüsüne karşı ülke olarak çok önemli tedbirler alındığını ifade ederek işletmelerde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının sürekli olarak devam edeceğini söyledi.

Başkan Tarhan; “2020 yılı ülkemiz ve ilimiz çok zor geçiyor.24 Ocak tarihinde ilimizde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremle ilimiz çok zor bir sürece girmişti. Depremin sonuçlarını atlatmadan, tüm Dünyada görünen korona virüsü ülkemizde de görülmeye başlandı. Çok şükür devletimizin aldığı önemli tedbirlerle virüs ülkemizi çok etkilemeyecek. Bizlerde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı lokantalarımızı pastanelerimizde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Esnaflarımız hijyen konusunda bundan öncede dikkat ettiği gibi bundan sonrada devam edecekler. Bizler hizmet sektöründe çalıştığımız için vatandaşlarımızın sağlığı önceliğimizdir. Bizler oda olarak işletmelerimizde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde bu günleri en kısa sürede atlatacağımıza inancımız tamdır” dedi.