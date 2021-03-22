Lokantacılar Odası’ndan ilaçlama ve dezenfekte protokolü

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası ve ilimizde faaliyet gösteren bir ilaçlama ve dezenfekte firmasıyla indirim protokolü imzalandı.

İndirim protokolünü Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan ve Alfa İlaçlama ve Çevre Sağlığı Sahibi Mehmet Alpan tarafından imzalandı.

LOKANTACI ESNAFINA YÜZDE 20 İNDİRİM

Protokol sonrası açıklamalarda bulunan Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan, sektörlerinde ilaçlama ve dezenfektenin önemine dikkat çekerek odasına kayıtlı esnafların yapılan antlaşma ile yüzde 20 indirim aldıklarını ifade etti.

Başkan Tarhan; “Pandemi döneminde sektörümüzde ilaçlama ve dezenfektenin önemi arttı bizlerde esnaflarımızın kaliteli ve daha uygun hizmet almaları için Alfa İlaçlama ve Çevre Sağlığı ile indirim protokolü imzaladık. Uzun yıllardır sektörlerinde önemli çalışmalara imza atan Mehmet Alpan beyefendi ve ekibi bundan sonra esnaflarımıza daha kaliteli ve uygun hizmet verecekler. Protokolün iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Esnaflarımıza yaptığı indirim dolayısıyla Mehmet Alpan’a teşekkür ediyorum. İndirimden odamızın tüm esnafları bir yıl faydalanabilecek.

“HER ZAMAN ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ”

Firma sahibi Mehmet Alpan’da “ Bugün firmamız ve Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası arasında protokol imzaladık. Biz firma olarak uzun yıllardır bölgemize hizmet veriyoruz. Pandemi sürecinde esnaflarımıza destek olmak için firma olarak çalışmalarımızda indirim uyguladık. Bizleri ağırlayan Başkanımız Zülfü Tarhan’a teşekkür ediyorum. Yapılan protokol iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.