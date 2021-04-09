Lokantacılar Odası üyelerine sigorta indirimi

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası ve ilimizde faaliyet gösteren bir sigorta firmasıyla indirim protokolü imzalandı.

İndirim protokolünü Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan ve RFK Sigorta yetkilisi Muhammed Köprücü tarafından imzalandı.

“ESNAFIMIZ, EN İYİ HİZMETİ ALMAYA HAK EDİYOR”

Protokol sonrası açıklamalarda bulunan Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan, Esnaflarının en iyi hizmeti almayı hak ettiğini ifade ederek indirim protokolünün hayırlı olmasını diledi.

Başkan Tarhan; “Esnaflarımız, en kaliteli hizmeti en uygun şekilde almasını için mücadele ediyoruz. Bugünde ilimizin önemli sigorta firmalarından olan RFK Sigorta ile indirim protokolü imzaladık. Esnaflarımız, trafik sigortası, araç kaskosu, DASK, sağlık sigortası, işyeri ve konut sigortalarında yüzde %5 - %10 oranında indirimden faydalanabilecek. Esnaflarımızın faydası olan tüm çalışmalarının içinde olacağız. Bundan sonrada indirim protokollerimiz devam edecek. Ben, indirim protokolünün iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum.”

RFK Sigorta yetkilisi Muhammed Köprücü’de,“ Bugün, Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası ve firmamız tarafından indirim protokolü imzaladık. Ben bizleri ağırlayan ve desteklerini esirgemeyen Başkanımız Zülfü Tarhan’a teşekkür ediyorum. İndirim protokolü firmamıza ve esnaflarımıza hayırlı olmasını siliyorum” dedi.