‘Logomuz dahi yoktu’

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan açıklamalarda bulundu.

Başkan Zülfü Tarhan: “Yıllarca gastronomi anlamında çok etkili tanıtımlar yapamadık. Elazığ gastronomi anlamında tanıtım eksikliğini çok yaşadı. Edirne’den Kars’a Elazığ’ın neyi meşhur derseniz salçalı köftesi var derler. Odamız 1965 yılında kurulmuştur. Bu dönemde birçok yönetici gelip geçti bunlar kendilerince hizmet ettiler bunları konuşmak bence doğru değil. Bizler göreve geldikten sonra odamızda ne gibi değişikler oldu derseniz, Lokantacılar Odası ve Tatlıcılar Esnaf Odası vizyon kazandı. Yaptığımız çalışmalarla odamız kimlik değerli kazandı. Düşünün biz göreve gelmeden önce odamızın bir logosu bile yoktu biz geldikten sonra ilk işimiz odamıza bir logo çalışması yapmak oldu.

“BANKALAR ESNAFLARIMIZA ÇOK ZORLUK ÇIKARDI”

Başkan Tarhan; “Esnaf odaları, kurumlar ve esnaflar arasında köprü vazifesi görmektir. Var oluş sebebimizde budur. Deprem süreci yaşadık ve deprem sürecinden sonra ilimiz için yapılması gereken ne varsa sektörümüz için yapılması gereken ne varsa atılması gereken ne adım varsa biz onu yapmaya çalıştık. Deprem sonrası hemen çalışmamızı yaptık. Deprem sonrasında bakanlarımız buradaydı. Bakanlarımızla yapılan toplantıların hepsine katıldık. Toplantılarda fikirlerimizi ve yapılması gerekenleri kendilerine ilettik.

Bunun yanı sıra deprem sonrası esnafımıza verilen 50.000 TL’lik kredilerin müracaatlarını aldık. Esnaflarımızın faizsiz krediden yararlanmasını sağladık. KOSGEB bünyesinde verilen 100.000 TL’lik kredi içinde esnaflarımızın müracaatlarını aldık. Esnaflarımızın çoğuna kredi verilmesini sağladık. Ama deprem sürecinden sonra esnafımıza verilen kredileri bankalarımız vermek için çok zorluk çıkardı. Bankalar bu kredileri vermemek için elinden geleni yaptı. Biz de ilgili yerlere şikayetlerimizi ilettik ama görüyoruz ki çok bir şey değişmedi” Dedi.