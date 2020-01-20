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Tunceli
Giriş Tarihi : 20-01-2020 08:03

Liseli genç yanlışlıkla kendini vurdu

16 yaşındaki lise öğrencisi kaldırıldığı Elazığ'daki hastanede hayatını kaybetti.

Liseli genç yanlışlıkla kendini vurdu

Tunceli’de bir köyde dengesini kaybedip düşerken elindeki tüfek kazara ateş alan 16 yaşındaki lise öğrencisi kaldırıldığı Elazığ'daki hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çemişgezek ilçesine bağlı Tekeli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Berkay Dinçer, arkadaşlarıyla birlikte evlerinin bahçesine geldiği sırada dengesini kaybedip düşerken elinde bulunan av tüfeği kazara ateş aldı.Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Dinçer'in kafasına isabet etti. Genç ağır yaralanırken, birlikte bahçede bulunan arkadaşları, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı genç, ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden Berkay'ın Çemişgezek Çok Programlı Lisesi 9. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

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