Liselere yerleştirmede adres düzenbazlığı

Elazığ'da bazı uyanıklar mahallelerindeki okulları beğenmeyerek, çocuğunu istedikleri okula kayıt ettirmek için düzenbazlık örneği sergileyerek adres değişikliği yapıyor.

Bu durum, diğer öğrencilerin hakkının yenmesine neden oluyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ise bu durum karşısında çaresizliğini itiraf ediyor.

2021 Liselere Geçiş Sınav (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından puanı yüksek olan öğrenciler istedikleri Anadolu Lisesine girmeye hak kazandı. LGS puanı düşük olan öğrenciler ise diploma notuna ve adres kayıtlarına göre bulundukları mahalledeki düz liselere tercih yapma hakkına sahip. Ancak, bazı uyanıklar mahallelerindeki okulları beğenmeyerek, çocuğunu istedikleri okula kayıt ettirmek için düzenbazlık örneği sergileyerek adres değişikliği yapıyor. Bu durum, diğer öğrencilerin hakkının yenmesine neden oluyor.

HAKKIMIZ YENİYOR

Liselere yerleştirmede büyük bir haksızlık ve adaletsizlik yaşandığını söyleyen bir veli, "Çocuğum, 9 yıldır ikamet ettiğim mahalledeki liseye yerleşemedi. Duyduğumuza göre, diğer mahallelerden gelen bazı insanlar, mahallemizde geçici olarak ev kiralayarak yada ikametgah göstererek çocuklarını rahatlıkla bu lisere yerleştiriyorlar. Milli Eğitim yetkilileri bu durumdan haberdar. Bu nasıl bir adalet, bu nasıl bir sistem. Hakkımız yeniyor. Milli Eğitim Bakanımızdan bu soruna çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÇARESİZ

Konuyu ilettiğimiz İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, adres değişikliği yöntemiyle liselere yerleştirmenin olduğunu kabul ederken, bu soruna çözüm bulamadıklarını, ellerinden bir şey gelmediğini söyledi.

Gürtürk, yerleştirme sisteminin bir program üzerinden otomatik olarak gerçekleştirildiğini ve sisteme müdahale edilmediğini aktardı.

Milli Eğitim Müdürünün açıklamasını inandırıcı bulmayan bir başka veli ise, "Adamı olan, tanıdık bir eğitimci bulan işini rahatlıkla görüyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Adaletsizlik var. Kul hakkına girmesinler." diye tepki gösterdi.

Haber:ELİYGAD