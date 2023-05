Liderimiz Erdoğan tarih yazdı

Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Veysel Demirci; “14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır”. Dedi.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra sandık başına giderek evlatlarımızın geleceği için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşımıza teşekkür ettiğini söyleyen Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Veysel Demirci; 14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Demokrasimizden, kalkınmamızdan, hedeflerimizden taviz vermeden şimdi Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açıldı. Doğru zamanda, doğru adamla, doğru kararı vererek; birlikte yol yürüdüğümüz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan için teşekkürler Türkiye, teşekkürler Elazığ” dedi.

İş İnsanı Demirci; “Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için yeniden sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HDP ve Kandil'in desteğini alarak seçime giren Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atarak bir kez daha seçimlerden zaferle ayrıldı. Vatandaş hizmetleri, yapılanları ve verilen sözleri unutmayarak; her zaman liderimizin yanında olduğunu gösterdi. Zaferin kazananı Türkiye oldu.”

VATANDAŞA GÖNÜL BAĞIYLA BAĞLANMIŞ BİR LİDERİN KARŞISINDA HİÇ KİMSE DURAMAZ

İş İnsanı Demirci; “Erkeğinden kadınına, gencinden yaşlısına, çalışanından emeklisine kadar milletimizin tüm kesimlerinin hayallerinin ve umutlarının Erdoğan dediği Türkiye yüzyılında tarih yazmaya devam edilecektir. Kalbi ve gözü lider Erdoğan’a dönük dostlarımızın umutları her geçen gün daha çok artacağından şüphem yoktur. Milletine verdiği her sözü eksiksiz yerine getiren ve her koşulda vatandaşının elini bırakmayan dünya lideri cumhurbaşkanımızın bir kez daha milletin iradesiyle seçilmesinden dolayı gurur duyuyorum her zaman yanında olduğum liderimle vazgeçmeden yolundan yürüyeceğim. Pazara kadar değil mezara kadar diyerek vatandaşa gönül bağıyla bağlanmış bir liderin karşısında hiç kimse duramaz. Süreci bulandırmaya ve vatandaşı aldatmaya çalışan destekli partilere milletimiz gereken cevabı demokrasi yoluyla vermiştir. Bugün için değil yarınları düşünerek hareket eden bir milleti hiç kimse kandıramaz. Milletimiz iradesiyle bir kez daha dünya lideri Erdoğan dedi” şeklinde konuştu.